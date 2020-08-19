金融管理局副總裁阮國恒今午在技術簡報會上會見傳媒時表示，放寬非住宅物業按揭貸款的逆周期宏觀審惜措施，涵蓋商舖、寫字樓、分層工厦及獨立成契的車位。他又指，就算今次為多年來首度放寬按揭限制，亦未去到過往有關物業可按揭六、七成的情況。

阮國恒更指，相對住宅按揭金額達1.5萬億元而言，非住宅物業並不太多，該等物業交易佔比只6%，佔按揭亦只九分之一至十分之一，不過每筆按揭的金額較大。

他又指，當局沒有以今次放寬會釋放多少貸款作為出發點，亦非硬性因應該等物業下跌10%去作調整，稱主要參考有關物業的下跌情況、成交量變化、宏觀經濟去考慮，價格非唯一考量，即使價格跌幅大，若當局判斷之後商業回復景氣及較快反彈，亦不會放寬按揭。而今次決定減辣，是預期商業經營氣氛持續受壓。至於銀行業界需否進行壓力測試，他認為，在美國息口不會在1至2年內大幅上升，按揭又屬長期的產品，金管局會持續審視情況。

經過今次放寬後，阮國恒稱，金管局沒有特定時間表去重新檢視情況，而是持續監察市場及經濟情況去行事。儘管不同種類的非住宅物業價格波幅不同，在落實今次放寬措施，沒有因應不同種類物業情況制定参數，而是放寬一成按揭比例，一次過涵蓋不同非住宅物業。助理總裁(銀行監理)陳景宏補充，銀行可因應該等物業之後升幅，不予提高按揭成數，同時今次措施沒有觸及供款比率，則可繼續進行風險管控。

阮國恒又指，目前未見非住宅按揭用家有還款問題，逾期還款比例亦不高，亦未聽聞有人申請按揭遇到問題。

記者：陳偉燊

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