港交所（0388）今日發布中期業績，受惠交投暢旺，按年多賺1%，半年盈利52.33億元。今年上半年中美關係交惡，惟大量中概股回流，令港交所成贏家。港交所行政總裁李小加今日表示，該所的「立足中國、連接全球」策略，在當今環境下將有不同涵義。對於美國的制裁及系列威脅，他表示，不少都超乎想像，難以早做準備，但恐是「殺敵一千、自損八百」。

美國金融制裁手法層出不窮，最新今日彭博社報道，美國國務院要求大學及學院出售其捐贈基金（endowment funds）中的中國股票持倉。李小加表示，自己無Twitter帳戶，未留意到此新聞，但相信此類大學的投資資金均是「聰明錢」，在全球均有投資布局，許多大型資金的投資也未必是跟隨政府方向，認為西方市場會繼續投資香港。

李小加續表示，現時美國的制裁已經與過去的認知完全不同，有些手段難以想像，也難以作出準備。他表示，對部分制裁感到不理解，指若是一個「nothing to lose」的人，確實可能會採取極端措施，但對於美國這樣巨大的實體而言，有些手段更像是「殺敵一千、自損八百」，甚至「殺敵八百、自損一千」。

港交所最新三年戰略為「立足中國、連接全球、擁抱科技」。李小加表示，這一策略的前兩項不會因當今的中美關係而改變，但會具有全新的涵義和重點，相信港交所會在不同的環境中找到立足點。

至於大型中概股如阿里巴巴（9988）何時可納入港股通，李小加表示正在積極就此與內地對話。對於新任CEO的聘任進程方面，李小加則表示自己未有參與，董事會正在就此工作。

記者：馬迪帆

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