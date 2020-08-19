金管局今日宣布放寬非住宅物業按揭成數，但供款與入息比率的限制未有調整。據金管局向銀行發出的通告顯示，以自用為例，假設申請人主要收入來自香港，供款入息比率的上限維持在50%不變，壓測下的上限維持在60%不變。若是非自用，上限維持40%不變，壓測下的上限維持50%不變。

金管局減辣救市 放寬非住宅物業按揭成數至5成

金管局又在通告中解釋，為何先行就非住宅物業鬆綁。當局指，儘管經濟大幅收縮，住宅物業市場維持平穩，根據差餉物業估價署編製的統計資料，住宅樓價在2019年5月的近期高位至2020年6月期間僅下跌2.7%，2020年上半年的成交量亦較去年下半年上升8%。

但另一方面，非住宅物業市場則出現顯著調整，寫字樓、分層工廠大廈及零售業樓宇的價格分別下跌15%、 11%及 10%，位於核心地區的商舖跌幅尤其顯著，2020年上半年非住宅物業的成交量亦有所下跌。鑑於疫情及地緣政治緊張局勢升溫將會持續影響營商信心，非住宅物業市場預期會繼續受壓。

記者：廖毅然

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