越秀交通李鋒：中期虧損「是政策性，也是暫時性」
文章日期：2020年8月19日 17:53
越秀交通基建（1052）首次錄得中期虧損及不派息，集團董事長李鋒指出，以往公司派息政策一直穩定，按股東應佔的盈利約50至60%去派發股息，但中期錄得應佔虧損令派息基礎沒有了。但他強調，中期虧損「是政策性，也是暫時性的，並不是經營產生」，而最近廣西已出台補貼方案，相信其他地方也會跟進，「政策造成的，也一定會補償」。
李鋒指，在恢復公路收費後，五至六月旗下公路收費有不同程度增長，部分更達雙位數增長，可以預計下半年經營情況不會差，相信國家經濟是集團的後盾。
雖然疫情重擊集團上半年業績，但管理層指，很多民營企業受疫情影響，資金鏈斷裂，故集團亦抓住了一些機會，今年還會有投資項目落地。
集團財務費用上半年大升近1.53倍至4.06億元，當中銀行借款升1.88倍至3.17億元，主要由於在去年11月收購湖北省的三個高速公路而導致利息開支增加，副總經理朱文波指出，主要由於湖北收購帶來有息負債，但若剔除相關影響，融資成本反而下降至4.08%，較2019年中期的4.11%更低，未來會把握融資的窗口。
記者：方楚茵
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