金管局公布，放寬非住宅物業按揭貸款的逆周期宏觀審慎監管措施，非住宅物業按揭貸款的適用按揭成數上限上調10個百分點，一般個案的上限由四成上調至五成。此項修訂自明日起生效。

金管局總裁余偉文表示，與其他地區一樣，新型冠狀病毒疫情對本港經濟造成重大壓力。儘管住宅物業市場維持平穩，當局留意到不同類別的非住宅物業包括寫字樓、分層工廠大廈及零售業樓宇的價格和成交量均出現顯著調整。鑑於疫情及持續升溫的地緣政治緊張局勢將繼續影響營商信心，非住宅物業市場預期會持續受壓。考慮到非住宅物業價格走勢、交投量、經濟基調和外圍環境等因素，金管局認為現時適合放寬適用於非住宅物業的逆周期宏觀審慎監管措施。

是次調整只限於非住宅物業，但余偉文指出，本港經濟及物業市場前景仍然相當不明朗，金管局會繼續密切留意最新發展，並會因應物業市場周期變化推出適當措施，以保障銀行體系穩定。

此外，金管局在今日向銀行發出的通告中重申，逆周期宏觀審慎監管措施的原意，是適用於物業買賣相關按揭貸款和現有物業再抵押按揭貸款，並不適用於企業為籌集營運資金而以物業作抵押所取得的信貸融資，這些信貸融資須符合一套全面的信貸審批標準，並接受認可機構的定期審核。

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