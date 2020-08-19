早前美國總統特朗普指香港在內地控制下將永不成功，金融中心將跌入地獄，港交所（0388）行政總裁李小加接受彭博訪問時回應指，交易所一直都要處理衝突。不知為何會有人希望香港失敗。

李小加指，如果市場贏了，所有人都會得益。香港是一個國際化的市場。美國的基金經理人在這裡，投資在這裡，美國企業也是如此。不知為何會有人希望香港失敗。

李小加將於明年10月任期屆滿，他表示，仍然100%地負責、積極地開展工作，直到選定繼任人。而被問道卸任之後是更想從政還是經商，他說將會聽從時運的安排。

李小加又指，港交所仍在繼續與內地討論啟動MSCI A股期貨，以作為國際投資者的境外對沖手段。雙方都在考慮，對於市場來說何時、何種產品最為有用。

另外，他又指，往後幾年都有等待IPO的公司。

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