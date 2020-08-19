保險業監管局今（19日）就草擬的《保險（集團資本）規則》，展開為期六星期的公眾諮詢，以配合預計於2021年首季實施的保險集團新監管框架。

擬議《集團資本規則》的主要目的是制定適用於保險控權公司，就其保險集團有關資本、監管呈報及公開披露的要求。據諮詢文件顯示，保監局建議對條例及其規例作出立法修正，將現時保監局對獲授權保險公司的若干權力，擴展至保險集團在香港成立的控權公司，亦即母公司。

《集團資本規則》將適用於被保監局根據集團監管框架下，指定的保險控權公司。據文件顯示，擬議集團的監管框架將以三大支柱為基石，當中分別是須確立資本要求；作出風險管理措施，包括進行內部經濟資本評估及自險評估報告的要求；以及制定指定的披露要求。

記者：溫藹紅

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