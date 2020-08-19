受內地上半年推出全國收費公路免費措施影響，越秀交通基建（1052）中期首次錄得虧損，蝕2.88億元人民幣（下同），每股基本及攤薄虧損為0.1722元，一向被視作收息公用股的越秀交通基建更罕有地不派中期息，2019年派中期息每股0.18港元。集團指，由於中期首錄虧損，故決定不派中期息，全年則綜合全年經營情況，再決定派息安排。

集團上半年收入按年跌39.2%至8.4億元，經營成本上升45.2%至5.87億元。期內財務費用大升近1.53倍至4.06億元，當中銀行借款升1.88倍至3.17億元，主要由於在去年11月收購湖北省的三個高速公路而導致利息開支增加，截至中期的整體加權平均利率為4.21%，增加0.1%。

集團期內毛利為2.52億元，按年減少7.24億元，毛利率為30.0%，按年減少40.7個百分點。

記者：方楚茵

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