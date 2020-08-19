政府統計處今日發表的最新勞動人口統計數字顯示，經季節性調整的失業率由4月至6月的6.2%，輕微下跌至5月至7月的6.1%，較預估的6.4%為佳，終止連續9期升勢；就業不足率亦由同期的3.7%下跌3.5%。

期間失業率的下跌主要見於資訊及通訊業、專業及商用服務業（不包括清潔及同類活動），以及教育業。就業不足率方面，下跌主要是零售、住宿及膳食服務業。

另外，總就業人數由362.04萬人上升至363.7萬人，增加約1.66萬人，按年跌幅收窄至5.7%；同期的總勞動人口亦由386.11萬人上升至387.95萬人，增加約1.84萬人，按年跌幅收窄至2.4%。失業人數則由24.07萬人上升至24.25萬人，增加約1800人；同期的就業不足人數則由14.29萬人下跌至13.6萬人，減少約6900人。

勞工及福利局局長羅致光表示：勞工市場仍然嚴峻，但較之前有所改善，這是因為本地疫情在5、6月間大致受控。保就業計劃亦提供支援作用。

而按行業分析，與消費及旅遊相關行業，即零售、住宿及膳食服務業合計的失業率微升至10.8%，為非典後高位，但就業不足率進一步回落。其中，餐飲服務活動業的失業率為14.6%，依然貼近非典後高位；建造業的失業率微升至11.3%，為全球金融海嘯後高位。與此同時，部分行業的失業情況改善，尤其在資訊及通訊業、專業及商用服務業（不包括清潔及同類活動），以及教育業。

展望未來，羅致光認為，勞工市場情況在短期內仍將面對巨大壓力。近期環球及本地的感染個案急升，令香港在今年餘下時間的經濟前景變得更為不明朗。為保持經濟活力，政府已推出歷來最大規模的紓困措施，包括一系列保就業及創職位的措施，以幫助保障員工就業。政府會繼續密切留意相關情況。

此外，勞工處已於昨日起一連兩天舉辦開創新天地網上招聘會。招聘會共有34間機構參與，提供超過1200個來自不同行業的職位空缺供網上申請。勞工處將於本地疫情穩定後，舉辦其他大型招聘會及招聘活動，幫助求職者及失業人士。與此同時，勞工處會繼續接收及發布來自不同行業的職位空缺資料，這些空缺適合不同學歷及工作經驗的求職人士。求職人士可使用勞工處的網上平台獲取就業資訊。

記者：陳子凌

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