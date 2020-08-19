美國前總統克林頓為民主黨拜登站台，指美國大選要將特朗普換走，以脫離「Trump's Chaos」，似和香港奧國經濟學院院長明天和《明報》合辦的「天下大亂 如何以亂取勝？」的Webinar主題相呼應。

王弼又指出，特朗普上台後世界大變，而他不斷希望推低美元，美匯指數剛跌穿了長達9年多的上升軌，過往美元弱對新興巿場有利，但近年一些「黑天鵝」的殺傷力極大，如3月時疫情擴散便曾令美元短時間內急跌3成，所以也應做好對冲風險，不宜高槓桿操作，並且要找出受惠世界改變的領先股，可以化危為機。

事實上，股神巴菲特一向不讚成持有黃金，最近也吸納金礦股Barrick Gold，值得大家參考。

天下大亂 如何趁亂取勝? 視像投資研討會Webinar

全球疫情肆虐，中美地緣政治刮起風暴，天下大亂金價暴升，股巿位高勢危？從來有危便有機，亂局下既要懂得守，也可趁亂找到投資好機會！

講者：

香港奧國經濟學院院長 王弼、明報投資版資深主編陸振球

日期：2020年8月20日(星期四)

時間：下午1:00至2:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64594.htm