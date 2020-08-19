華潤啤酒（0291）中期多賺11.1%至20.79億元人民幣，首席執行官侯孝海於電話會議預計，全年啤酒行業銷量將下跌6至7％，政府推動「夜經濟」，對啤酒銷售有一定幫助，但不會出現爆發性增長。

他相信，下半年疫情對集團不會有太大影響，基本上可以忽略，銷售將回到正常水平，有信心下半年可維持上半年的銷售情況。他又指，中國四川等地7至8月出現水災以及雨水較多，遇到的挑戰或比較大，相信第三季銷量將會持平或輕微增長。

侯孝海指，第二季中國防控措施得當，大部分地區已恢復正常生活，零售渠道已完全恢復正常，餐飲業已恢復7至8成，不過夜場只恢復2至3成，而天氣比較熱，刺激啤酒消費，以及疫情後的消費補償心理，因此第二季有非常強勁增長，雪花啤酒上半年有10％以上的增長，喜力銷售增長亦較大，帶動整體盈利水平。

集團上半年關閉2個廠房，侯孝海表示，今年改善產能已是常態化平穩發展，不再大規模關廠，未來會繼續改善產能及擴大喜力產能，至年底或關閉3至4間廠房，目前無任何併購計劃。

潤啤今日收市報53.85元，跌1.1%。

記者：蕭嘉聰

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