標普環球評級表示，強制中資企業在美國市場除牌，將令到中資企業缺少一個關鍵融資渠道，因此會增加信貸風險，但認為，這對他們跟進及給予評級的7家中資公司發行人，影響有限，原因是這些公司面對潛在從美國市場除牌時，仍然有其他股本融資渠道。

根據美國國會及特朗普政府建議的新要求，將引致中資公司退出市場，標普環球評級視之為一項潛在的信貸事項，當失去股本融資渠道時，可能限制了融資的選擇，在若干情況下，將引致企業的槓桿大幅提高或觸發違約，要求加速償還欠債。該行指，其給予評級的7家中資公司中，大部份均有其他發行股份上市的選擇，因此一旦面對快速自紐約市場除牌時，令流動性減弱或提高槓桿的風險有限。當中只有世紀互聯一家，可能在除牌後面對違約風險。

標普環球評級指出，特朗普政府今個月較早時候，提出建議要求在美國上市的中資企業，需要一特別機構去覆核在內地的核數情況，進一步威脅到中資公司要自美國市場除牌。儘管有說，特朗普的建議的措施相比起參議院在今年5月份通過的法案，較為溫和，但是給予中資公司遵守法規的到期時限更短，根據特朗普的建議，中資公司無法或不願於2022年1月1日遵守有關法規的話，將會面對強制除牌。

該行認為，美國此舉將令內地在岸市場甚至其他環球股票市場，吸引那些將來不會在美國市場掛牌的公司上市。考慮到中資公司擁有其他選擇，甚至乎那些早已在兩地上市的中資企業，透過將美國上市的股份轉換成在港上市的股份下，不見得會因此而引致評級調降。但是那些缺乏兩地上市渠道的公司，則會面對更多風險，尤其是那些信貸評級相對較低，流動性相對弱的公司為然。

由於港交所（0388）早於2019年9月已經發出新指引，讓那些在美國上市的中資企業，無需再作核數或將財務報表調整，甚解豁免部份上市要求，容許同股不同權等，令該等企業更易尋求在港第二上市，。同時該所亦容許具備可變權益實體（VIE）的結構之企業上市。這已經吸引到阿里巴巴（9988）及京東（9618）減少過來香港上市的時間，從而實現在港第二上市。標普預期，更多獲評級的中資金業有足夠時間，完成第二上市，減少失去重要的融資渠道。

記者：陳偉燊

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