港股今早因颱風而休市半日，午後復市時不設開市前時段，美國擬要大學基金沽出所持中國股票，恒指低開8點後，最多曾挫288點，收市跌188點或0.74%，報25178點，成交金額845億元。國指跌1%報10313點，恒生科技股指數跌0.63%。

北上資金淨流出61.3億元人民幣，是7月30日以來最高；南下資金亦淨流出9.5億元，扭轉持續淨買入趨勢。

九創置業（1997）逆市升1.2%，報32.25元，是升幅最大藍籌，舜宇（2382）跌7%，報124.8元，是跌幅最大的藍籌。

港交所（0388）中午公布業績，中期多賺1%，金額創半年度新高，中期息減少0.01元。收市報373.6元，跌1.42%

恒安（1044）亦是中午公布業績，中期多賺20%，增中期息至1.2元，收市報67.15元，跌5.42%。

科技股個別發展，小米（1810）一度突破18元關口創近2年新高，收報17.82元，升3.3%；京東（9618）因業績超預期股價創上市新高，收報278元，升4.6%；美團點評（3690）再創上市新高，不過股倒跌，收報231元，跌1.7%。

華潤啤酒（0291）中期多賺11%，中期息派0.128元，收報53.85元，跌1.1%。

中人壽（2628）公布，與其他保險公司合併的市場傳聞為不實傳聞。早前有傳，中國人壽將與新華保險（1336）合併。中人壽收報19.2元，跌4.4%。新華保險收報34.8元，跌2.9%。

金山軟件（3888）受惠分拆及本業扭虧，賺91億人民幣。收報42.3元，升6.6%。

天下大亂 如何趁亂取勝? 視像投資研討會Webinar

全球疫情肆虐，中美地緣政治刮起風暴，天下大亂金價暴升，股巿位高勢危？從來有危便有機，亂局下既要懂得守，也可趁亂找到投資好機會！

講者：

香港奧國經濟學院院長 王弼、明報投資版資深主編陸振球

日期：2020年8月20日(星期四)

時間：下午1:00至2:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64594.htm

其他報道

美敦促大學捐贈基金棄持中概股 外交部：人為設置障礙不符雙方利益

日本官員：不太可能封殺TikTok和其他應用程式

滬指終止四連升 跌逾1%

【有片：埋身擊】倘滬指短期內突破阻力 或再現健康牛市

港股下午復市 恒指低開8點 港交所績後跌

踢走華為中興 印度據報與諾基亞和愛立信合作5G試驗

華潤啤酒中期多賺11% 中期息派0.128元

港交所：第二季收入創新高 新股集資額全球第三

金山軟吳育強：會留意旗下投資的在美上市公司 或部署來港第二上市

港交所：中期多賺1% 金額創半年度新高 中期息減少0.01元

利郎上半年少賺三成 派中期息12仙 特息5仙

恒安中期多賺20%增中期息至1.2元

飛鶴料下半年銷售收入較上半年有雙位數增幅

20%日本公司考慮將業務遷出中國