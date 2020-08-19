綜合內地媒體報道，美團（3690）與藥廠葛蘭素史克(GSK)達成合作，探索非處方藥行業新商業模式。

美團點評·點評商業化部總經理陳瑞傑表示，雙方將就醫藥新零售渠道深化合作，為消費者提供更優質的購藥服務體驗。

GSK中國區首席客戶發展官曾昭棟認為，合作將為GSK開拓線上新渠道，更全面地覆蓋各類消費場景。

今次合作包括，幫助線下藥房進行線上營運；透過整合線上線下，幫助GSK創造增量市場；為GSK累積數據進行營銷。

美團點評再創新高243.4元，現轉跌0.25%，報234.4元。

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講者：

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日期：2020年8月20日(星期四)

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