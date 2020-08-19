港股今早因颱風關係休市，下午復市。恒指下午低開8點或0.03%，報25359點；國指開報10401點，跌24點或0.23%；恒生科技指數開報7187點，低開8點或0.11%。

ATMX個別走，騰訊（0700）報516元，升0.78%；美團（3690）報240元，升2.21%；小米（1810）報17.2元，跌0.23%。美國國務院敦促大學捐贈基金剝離持有的中國股票。阿里巴巴（9988）報252.2元，無升跌。

印媒報道，印度最大電信運營商Bharti Airtel計劃在5G試驗中排除華為及中興（0763），中興報23.5元，升2.6%。

中人壽（2628）公布，與其他保險公司合併的市場傳聞為不實傳聞，報19.8元，跌1.5%。

銀娛（0027）旗下澳門銀河酒店天花塌下，3人受傷，報59.55元，無升跌。

多間企業中午公布業績，港交所（0388）績優，中期多賺1%，惟開市偏軟，報378元，跌0.26%。

恒安（1044）中期多賺20%，報71元，無升跌。

利郎（1234）上半年純利削三成，報4.45元，升0.225%。

華潤啤酒（0291）中期多賺11.1%，報54.65元，升0.37%。

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