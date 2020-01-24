華潤啤酒（0291）中期多賺11.1%到20.79億元人民幣，未計利息及稅項前盈利則升6%到27.9億元，每股基本盈利0.64元，派中期股息每股0.128元。

潤啤上半年的綜合營業額為174.08億元，按年跌7.5%，上半年整體的毛利按年下降 1.3%至70.3億元。集團指營業額主要受到疫情影響而下跌，上半年整體啤酒銷量按年下降 5.3%至60.39億升，其中，第二季度整體啤酒銷量按年有較好增長。

集團指，上半年中高檔啤酒銷量按年下降 6.2%，但受益於去年引入喜力及各檔次啤酒的銷量於第二季度恢復增長，上半年次高檔及以上啤酒銷量按年增長 2.9%，產品結構進一步提升。集團亦於期內在更多區域推行不含瓶銷售，而綜合以上因素，整體平均銷售價格按年下降2.4%。

同時，因推行不含瓶銷售及銷量下降，抵消產品結構提升而帶來銷售成本上升的影響，以致整體銷售成本按年跌11.3%。

潤啤昨收報54.45元。

記者：方楚茵

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