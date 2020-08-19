港交所（0388）公布業績，日均成交金額增20%，第二季收入創新高之下，帶動收入亦創半年度新高，而新股集資額全球第三。

收入相關方面，上半年收入及其他收益按年升2%至88億元，創半年度新高，平均每日成交金額上升20%至1175億元，令交易及結算費增加，帶動主要業務收入按年上升 13%。滬深港通收入及其他收益達7.43億元的半年度新高，按年升46%。

上半年投資收益淨額下跌6.81億元，因今年3月全球市場大幅拋售，令第一季公布的集體投資計劃錄得公平值虧損1.38億元。

第二季收入及其他收益為48億元創季度新高，較第一季上升19%。平均每日成交金額較2020年第一季下跌6%。

IPO相關方面，期內在港IPO新股數目上排名全球第二（共64宗新上市，包括網易及京東的第二上市），首次公開招股集資額則列全球第三（928 億元）。

滬深股通及港股通平均每日成交金額分別達人民幣743億元及207億港元，創半年度新高。債券通於7月邁入三周年，平均每日成交金額達人民幣199億元的半年度新高，為2019年上半年的三倍。

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