中美科技戰越演越烈，金山軟件（3888）首席財務官吳育強在媒體電話會議上表示，未來中概股到港第二上市的情況，需視乎中美貿易戰發展走勢，認為對美國未必是好事，因會產生有一定損失。就集團有份投資的在美上市公司，他指將會繼續密切關注，在適當條件下，會考慮部署來港第二上市。

問及美國近期制裁中資科技公司，吳育強認為，中美緊張關係不會一下子化解，普遍預計會「打打停停」。金山軟件非常重視自身基礎科技實力及發展，加上對本土市場有特別關注，在某些領域獲重點產用，故在中美的不確定因素下，集團能夠突顯自身優勢，成為最大收益者。

受惠於肺炎疫情下的「宅經濟」，吳育強形容為「天時地利人和」，不單只金山軟件，而是行業普遍受惠。旗下PC遊戲屬集團自研自發，不需分成，故對利潤助力強勁。此外，集團也會繼續保持遊戲的獨特性，有信心核心遊戲《劍網3》全年收益可打破2017年近17億元人民幣的歷史高位。

記者：蔡穎霖

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