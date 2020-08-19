港交所（0388）公布，純利升1%至52.33億元，創半年度新高。息3.71元，去年同期為3.72元。

港交所：第二季收入創新高 新股集資額全球第三

行政總裁李小加表示，今年上半年開局良好，儘管宏觀經濟動盪不定，收入及溢利仍然同創半年度新高。現貨市場成交增長，滬深港通成交額續創新高，新股上市絡繹不絕，包括多隻來港作第二上市的大型股，抵銷了由於投資組合估值波動帶來的投資收益下滑影響。

李小加續指，將繼續穩步推進《戰略規劃 2019-2021》，為迎接未來發展機遇做好準備，同時也審慎地管理成本及風險。市場成交活躍；產品不斷豐富，包括新推出的一系列 MSCI 指數期貨；新股市場持續吸引大批公司準備來港發行新股；因此堅信未來香港交易所將繼續乘風破浪、連接中國與世界。

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講者：

香港奧國經濟學院院長 王弼、明報投資版資深主編陸振球

日期：2020年8月20日(星期四)

時間：下午1:00至2:00 (HKT)

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