利郎上半年少賺三成 派中期息12仙 特息5仙
文章日期：2020年8月19日 12:13
中國利郎（1234）公布中期業績，截至今年上半年，淨利潤為人民幣2.689億元人民幣（下同），按年減少30.8%，主要是由於期內銷售收入減少所致，淨利潤率下降0.6個百分點至24.6%，每股盈利22.5仙，中期息12仙，特別息5仙。
期內集團收入10.93億元，按年跌29%，上衣仍是最主要收入來源，期內佔收入 52.3%，銷售額下降30.8%。
截至上半年，「LILANZ」於全國共有2717家零售 店，期內淨減少98家，總店舖面積約為390,400平方米，較去年底減少3.9%。其中，輕商務系列的專門店有268家，期內淨減少22家。
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