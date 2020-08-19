奶粉股中國飛鶴（6186）今年上半年多賺57%，總裁蔡方良於電話會議預計，下半年的銷售收入較上半年將有雙位數增長，有信心達成2023年佔嬰幼兒奶粉市場不低於30％的目標；即使配方升級亦無計劃提高價錢，希望給予消費者最好的消費體驗。

集團現有7個生產設施，正在擴充龍江工廠及建設哈爾濱工廠，副董事長兼首席財務官劉華表示，未來3至5年將投入17億元人民幣。至於集團日前遭沽空機構狙擊後，7月底曾邀請投資者參觀總部及廠房，劉華指出，每個廠房都讓投資者看過，相信已有滿意答案。

蔡方良表示，今年整體奶粉行業的增長是比較慢，集團的增長主要來自兩方面，主要生產大包奶粉的小品牌及雜牌受很大影響，以及反應快速，在一線城市搶到不少外資的市佔率。他又指，明年將有更高端產品，例如有機奶粉、有機羊奶粉等，長期而言每噸奶粉價格將會穩中有升。

記者：蕭嘉聰

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