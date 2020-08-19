外電報道，視像會議程式Zoom已在東南亞開設首個數據中心，選址新加坡，並計劃在新加坡招聘更多員工，擴大其新加坡團隊規模。

目前Zoom全球數據中心數目增至18間。Zoom國際業務負責人Abe Smith表示，計劃招聘的職位包括工程師和銷售人員等，並擬推出Zoom Phone等新服務，以擴張業務。

Abe Smith指，自今年1月以來，Zoom免費服務在新加坡的用戶提升64倍，付費用戶增加2倍。3月以來，新加坡已經有400間學校使用該平台。

由於受新冠疫情影響，視頻會議需求大增，Zoom的使用量也隨之增加。不過，在用戶量上升的同時，Zoom的隱私和安全性方面亦曾遭外界質疑。今年4月，新加坡教育部曾下令短暫禁用Zoom，原因是新加坡學校網上課堂遭累黑客入侵並發放淫穢相片。

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講者：

香港奧國經濟學院院長 王弼、明報投資版資深主編陸振球

日期：2020年8月20日(星期四)

時間：下午1:00至2:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64594.htm

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