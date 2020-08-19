商務部：下半年中國服務貿易發展形勢依然嚴峻複雜
文章日期：2020年8月19日 11:53
中國商務部服貿司司長冼國義表示，境外疫情仍在蔓延，國際需求大減，下半年中國服務貿易發展形勢依然嚴峻複雜。
他指，上半年中國服務貿易規模下降，但總體呈現趨穩態勢，服務出口表現明顯好於進口。
他又指，疫情對全球服務貿易格局和消費模式、消費習慣都將帶來深遠影響，服務貿易發展危中有機，中國服務貿易競爭力不斷提升、長期向好的趨勢沒有改變。
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