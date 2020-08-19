中國商務部服貿司司長冼國義表示，境外疫情仍在蔓延，國際需求大減，下半年中國服務貿易發展形勢依然嚴峻複雜。

他指，上半年中國服務貿易規模下降，但總體呈現趨穩態勢，服務出口表現明顯好於進口。

他又指，疫情對全球服務貿易格局和消費模式、消費習慣都將帶來深遠影響，服務貿易發展危中有機，中國服務貿易競爭力不斷提升、長期向好的趨勢沒有改變。

天下大亂 如何趁亂取勝? 視像投資研討會Webinar

全球疫情肆虐，中美地緣政治刮起風暴，天下大亂金價暴升，股巿位高勢危？從來有危便有機，亂局下既要懂得守，也可趁亂找到投資好機會！

講者：

香港奧國經濟學院院長 王弼、明報投資版資深主編陸振球

日期：2020年8月20日(星期四)

時間：下午1:00至2:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64594.htm

其他報道

港股ADR跌90點 港股1點半復市 港交所、中海油等公布業績

兩市半日低收 滬指挫0.3%

港交所：下午交易時段將於下午1點半開始

梅努欽：任何收購TikTok的交易都將保護美國數據

澳門銀河酒店天花塌下 3人受傷

台灣擬「封殺」愛奇藝騰訊 最快9月禁止中國影音平台落地

孟晚舟引渡聽證會將繼續以閉門方式進行

全球首富貝索斯身家再創新高 財富撲2000億美元

美國國務院敦促大學捐贈基金剝離持有的中國股票

滬深兩市低開 創板指失2700點 人行開展1500億元人幣逆回購

美國提升中國航空公司每周營運航班數量至8班

特朗普稱他取消上周中美貿易談判

銀行公會指所有銀行暫停營業

PizzaExpress關閉英國73家門店

特朗普稱甲骨文或接管TikTok美國業務

【專家教路】張兆聰：主攻強勢科技股 兼短炒舊經濟股

【專家教路】劉思明：內房強弱互見 奧園績後轉強

道指跌66點 標指升7點創收市新高 聯儲局周三公布議息紀錄

港交所：證券及衍生產品市場延遲開市