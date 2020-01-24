天文台改掛3號風球，港股下午1時30分復市，不設開市前時段。隔晚港股ADR跌90點或0.36%，報25276點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升0.02%，折合報512.11元；匯控（0005）跌0.92%，折合報33.93元；建行（0939）跌0.48%，折合報5.85元。

美期升0.11%至0.14%。日股現升0.22%，韓股現升0.51%，澳股現升1.05%。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括雅生活服務（3319）、中海油（0883）、恒安（1044）、港交所（0388）、新秀麗（1910）等。

美國國務院敦促大學捐贈基金剝離持有的中國股票。留意阿里巴巴（9988）等中概股。

文件顯示鄧炳強於美國制裁前3日轉按物業至中銀（2388）。

中人壽（2628）公布，與其他保險公司合併的市場傳聞為不實傳聞。早前有傳，中國人壽將與新華保險（1336）合併。

銀娛（0027）旗下澳門銀河酒店天花塌下，3人受傷。

金山軟件（3888）受惠分拆及本業扭虧，賺91億人民幣。

寶龍商業（9909）中期純利升66%，中期息0.1元。

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日期：2020年8月20日(星期四)

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