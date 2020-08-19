台灣經濟部商業司公布，為防止內地互聯網視聽服務，比如愛奇藝、騰訊（0700）等通過代理或經銷等迂迴方式在台灣非法經營，該部門將依據「台灣地區與大陸地區人民關係條例」，預告新增「在台灣地區從事商業行為禁止事項項目表」，禁止台灣人民、法人、團體或其他機構提供代理、經銷，或從事 OTT-TV 及其中間投入或相關商業服務等服務給大陸地區的人民、法人、團體或其他機構，預告期間為14日，9月1日預告期滿後，計劃於9月3日正式公告。

該部門直接點名北京愛奇藝科技在2016年間申請來台投資設立子公司，但是規劃經營的網際網路視聽服務（OTT）業務並非允許在台投資項目，因此經濟部並未核准。惟OTT 能夠透過網路特性，達到在台違法落地的效果。所以這次特新增禁止事項項目表，全面封殺以代理、經銷等迂迴方式在台非法經營。換言之，愛奇藝、騰訊等恐因無人代理，最快9月會被「驅逐」出台。

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