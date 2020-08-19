美國國務院致函大學，敦促他們處理掉捐贈基金所持有的中國股票，並警告學校要作好準備，因為持有有關中國股票，日後可能會有麻煩。

信件是由美國國務院負責經濟增長、能源和環境事務的副部長Keith Krach發出，內容是指，上市標準收緊，可能導致中國公司在明年底前從美國大量退市，對美國大學捐贈委員會而言，剝離中國股票將是謹慎之舉，此外，持有該些股票還面臨與中國公司不得不重列財務狀況相關的高風險。

信中亦警告，中國對大學校園的影響持續增加，美國正加速對「中國非法資助研究項目、竊取智慧財產權和延攬人才」的調查。

據彭博2019年的一項調查，美國退休基金和大學捐贈基金對中國股票的投資規模達數以十億美元計。

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