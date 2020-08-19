美國的單日新增病例數，陽性率和住院人數似乎都在改善，加上好過預期的經濟數據和企業盈利表現，刺激市對經濟復蘇的憧憬，道指高開8點，高位曾升46點，低位曾跌176點。標普500指數創收市紀錄新高。聯儲局周三將公布7月議息紀錄，關注前瞻性指引和政策評估結果方面的線索。

道瓊斯工業平均指數收市跌66點，或跌0.24%。標準普爾500指數收市升7點，或升0.23%。納斯達克綜合指數收市升81點，或升0.73%。

雪佛龍跌2.07%，報87.63美元(下同)，是道指跌幅最大的藍籌，而Nike，升1.24%，報106.97元，是道指升幅最大的藍籌。

科技股方面，蘋果收市報462.25元，升0.83%，谷歌母公司Alphabet收市報1555.78元，升2.61%，亞馬遜收市報3312.49元，升4.09%，Facebook收市報262.34元，升0.45%。

德國DAX指數收市跌0.3%，報12881.76點；法國CAC 40指數收市跌0.68%，報4938.06點；英國富時100指數收市跌0.83%，報6076.62點。