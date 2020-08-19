恒指昨日升20點，收報25,367點，成交金額1268億元。美國科技股強勢，納指續創新高，港股科技股指數跟隨，美團（3690）未能染藍反而更強，昨日升7.7％再創新高，京東（9618）業績全方位勝預期，股價大升9.5%。金蝶（0268）反彈升3.3%，微盟（2013）業績略勝預期，股價先跌後升。

市場板塊輪動快速，周一中資金融股大幅炒上，昨日又無以為繼。但是否只是「一日遊」？筆者又覺得言之尚早。始終周一升幅頗大，周二回吐也很正常，而昨日跌幅和沽壓也相當溫和。再說，本欄早前推介的聯通（0762），周一股價亦有回吐，昨日便又發力大升11％。這不是說內險股、券商股一定可再上，但現時市况需要耐性，若太過短線進出，很容易在反覆市况中迷失方向。

現市况需耐性 避免太過短線進出

昨日提及的雙線發展，結果金蝶成功反彈，美團破頂略為令人意外，但市場就是喜歡此股，就像美股投資者喜愛特斯拉一樣。現階段，簡單策略還是以強勢科技股為主，再短線炒作回升的舊經濟股。前者以美團和京東為主，一來業績亮麗（前者尚未公布，但往績確實很強予人信心），二來兩者都幾乎沒有海外業務，被制裁風險低。

微盟業績對辦 增長潛力強

筆者亦認為微盟業績對辦，重點是增長潛力很強。一方面是客戶規模更大，對於持續增長有更加幫助。期內購買精準營銷的廣告主數量由2019年上半年的19,537名，增加至26,084名，愈來愈受歡迎，每廣告主平均開支反而由91,997元人民幣，增加至176,772元人民幣，客戶群更加規模化。

另一方面，微盟進入更多不同行業領域，由電商、零售、餐飲、酒店、本地生活等行業，逐步擴展到教育、美容等服務業，並且探索直播電商、社交電商、社群電商、小程序電商等智能營銷新業態。同時集團在研發投入資源很多，上半年收入10.5億元人民幣，而研發開支達到9000萬元人民幣，佔比幾乎達到10％。短期或不利盈利表現，但對維持中長期增長、拉開與對手之間的距離有很大作用。

能源股周期穩定成黑馬

舊經濟股則有點要看運氣，因為所有板塊都廉宜，誰能跑出很不好說，大家都看淡金融、石油、電訊，但就是電訊股跑出。但筆者覺得能源股是一隻黑馬，每個周期的過程，都先是需求大減後、全球減產保價、價格穩定下來、需求回升早於供應，階段性供不應求再推升價格，到價格升至高位時供應又大增，供過於求又步入下跌周期。

OPEC現時減產力度仍強，美國頁岩油則復元需時，產量也不大可能回升到高位每晚1300萬桶。供應偏少，問題是疫情第三波令需求回升較慢，但布油依然站穩每桶45美元，反映供需格局是利好油價的。一旦疫情能受控又或是疫苗面世，需求迅速回升，屆時油價有力上試50美元，甚至60美元也有可能。

[張兆聰 還看今朝]