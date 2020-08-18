惠康又指，全新品牌Meadows的產品，定價一般較同類貨品低20%。

政府今日公布第二期保就業計劃，兩大超級市場百佳及惠康需在9至11月期間，向公眾、弱勢社群提供優惠折扣及現金券，公司需向政府解釋如何提供回饋。惠康表示，正仔細研究計劃詳情及要求，樂意向政府了解更多細節。

惠康指出，疫情期間看到顧客的購物習慣顯著改變，亦為物流供應帶來更大挑戰。公司一直積極推動企業社會責任，年初以來疫情影響香港環境，數月前起已率先進行多項回饋社會的行動。繼早前捐出逾一萬份社區愛心包，包含營養食品、消毒用品，予港澳獨居長者、殘疾人士等，亦曾為有需要社群安排優先購物服務。

惠康又指，全新品牌Meadows的產品，定價一般較同類貨品低20%，以助港人降低生活成本。另外，上周已宣布，將捐贈10萬張餐券予社會上有需要人士，逾15個慈善團體料可於9月初獲得首批餐券，並派發予有需要人士。

惠康表示，早前推出獎賞計劃yuu，向顧客提供更多消費折扣，回饋本地社群，yuu用戶可以透過應用程式捐贈積分，支持慈善機構工作，將繼續盡心為廣大市民服務，共同與社會齊心抗疫。

其他報道

飛鶴上半年多賺53%至27.5億人民幣 息0.1375元

金山軟件受惠分拆及本業扭虧 賺91億人民幣

亨得利上半年盈轉虧損7096萬元人民幣

文件顯示鄧炳強於美國制裁前3日轉按物業至中銀

【專欄】你的名字 我的羞恥

寶龍商業中期純利升66% 中期息0.1元

騰訊旗下微保違規營銷遭罰款

憂中國設備裝「後門」印度要求電訊商審核網絡資訊安全

中人壽：與其他保險公司合併的市場傳聞為不實傳聞

港股微升20點 科網股標青 京東飈逾9% 美團破頂

【專欄】TikTok佈局歐洲謀後路

江西貪玩公司申請「渣渣輝」商標遭駁回 法院：涉嫌貶低人格

天下大亂 如何趁亂取勝? 視像投資研討會Webinar

全球疫情肆虐，中美地緣政治刮起風暴，天下大亂金價暴升，股巿位高勢危？從來有危便有機，亂局下既要懂得守，也可趁亂找到投資好機會！

講者：

香港奧國經濟學院院長 王弼、明報投資版資深主編陸振球

日期：2020年8月20日(星期四)

時間：下午1:00至2:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64594.htm