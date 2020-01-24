中國飛鶴（6186）公布，上半年純利按年升53％至27.5億元（人民幣、下同），收入87.07億元，按年升48％；每股基本盈利0.31元，派中期息0.1375港元。集團表示，計劃維持未來每財年向股東分派不少於30%的淨溢利的股息政策，視乎未來投資計劃而定。

集團指出，期內高端嬰幼兒配方奶粉產品收益按年上升73%至67.7億元；營養補充品收益就下跌34%，主要因新冠肺炎疫情令美國門店關閉。

飛鶴表示，由於高端嬰幼兒配方奶粉產品銷售佔比增加，上半年毛利率按年增3.4個百分點至70.9%。集團今日收市報16.66元，升0.726%。

記者：蕭嘉聰

天下大亂 如何趁亂取勝? 視像投資研討會Webinar

全球疫情肆虐，中美地緣政治刮起風暴，天下大亂金價暴升，股巿位高勢危？從來有危便有機，亂局下既要懂得守，也可趁亂找到投資好機會！

講者：

香港奧國經濟學院院長 王弼、明報投資版資深主編陸振球

日期：2020年8月20日(星期四)

時間：下午1:00至2:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64594.htm

其他報道

寶龍商業中期純利升66% 中期息0.1元

【有片：埋身擊】倘英鎊兌美元上破阻力 或可挑戰更高水平

【有片：金匯測市王】紐元睇住呢個位 破位跌勢或加劇

騰訊旗下微保違規營銷遭罰款

憂中國設備裝「後門」印度要求電訊商審核網絡資訊安全

中人壽：與其他保險公司合併的市場傳聞為不實傳聞

港股微升20點 科網股標青 京東飈逾9% 美團破頂

【專欄】TikTok佈局歐洲謀後路

江西貪玩公司申請「渣渣輝」商標遭駁回 法院：涉嫌貶低人格