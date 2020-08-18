金山軟件（3888）公布6月底止中期業績，受惠於金山雲在美國上市，被視為出售業務，錄得淨收益90.96億元人民幣，加上持續經營業務，即網絡遊戲及辦公軟件業務扭虧，賺2.74億元，因此整體股東應佔溢利為91.51億元人民幣，不派中期息。

該集團指，網絡遊戲業務產生的收益為8.69億元人民幣，按年增長53%，主要受惠於旗艦遊戲《劍網3》錄得極為強勁的收益增長。今年第二季度來自辦公軟件及服務以及其他的收益，則達5.51億元人民幣，按年增長43%，並受惠於付費用戶數增長，北京金山辦公軟件股份的訂閱服務及授權業務收益持續增長。

記者：陳偉燊

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