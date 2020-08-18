亨得利（3389）公布，上半年由盈轉淨虧損7096.1萬元（人民幣、下同），收入按年下跌52.1%至6.5億元，每股基本虧損0.015元；毛利按年下跌67.6%至8177.7萬元，毛利率亦跌6個百分點至12.5%。集團指出，虧損主要原因包括經濟環境影響令收入下降；香港零售業務有關的使用權資產減值；物業、廠房、設備的減值及庫存撥備等。

集團零售網絡主要位於港澳、台灣及馬來西亞，其中「三寶名錶」主要位於香港，銷售高檔國際名錶；「亨得利」或「Watchshoppe」主要位於台灣及馬來西亞等地，銷售中檔和中高檔國際名錶。截至今年6月底止，集團共經營67間店舖，港澳佔16間店鋪。

集團指出，由於期內新冠疫情肆虐，對香港經濟造成極大衝撃，多間店鋪虧損嚴重，已採取積極爭取減租、裁員、關閉店舖等多種應對措施降低損失，共關閉5間分店。

展望未來，集團認為，世界經濟未見明顯起色，困擾香港社會的地緣政局亦未有緩和跡象，加上新冠疫情等影響，香港經濟仍面臨前所未有的衝擊，將順應市場，酌情繼續以多種可行方式， 包括裁員、繼續關閉店舖等，調整業務結構。至於台灣及馬來西亞，由於多間店舖曾停業較長時間，銷售均大幅下降或停滯，預計下半年銷售仍不會有任何新的突破。

記者：蕭嘉聰

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