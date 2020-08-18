會計學中有一欄名為「商譽（Goodwill）」，若公司價錢比其資產總值高，其差價便撥入此欄目，代表的是其無形資產，包括品牌、客源、賓主關係等因素做好。所以行一國兩制，除了兩地制度有異外，香港這個名字本來就是一份商譽，是積了數十年的無形資產，亦自能於97後在WTO留一席位。到今日，畢竟正逐步敗走。

歐美國家逐漸制裁香港，與中國各扯一邊，首先向官員下手。香港從來只能做世界仔，即使大時局動盪，亦可待風頭火勢捱過後再反彈。林鄭面臨美國制裁，避談對於香港的影響，或嘗試以此作談判斡旋，就算適時裝腔作勢亦可是手段，然而林鄭通篇FB帖文是在捉字蝨，在挑釁美國，似乎連此處境是關乎大局亦不自覺，只道個人毫不嚮往到美國。然而美國制裁代表的是對現今香港價值的不信任，制裁她不是因為她名為林鄭，而亦包括她的職位與整套制度。她連整盤棋局的意義亦未掌握到。

到了劍橋沃爾森學院重審林鄭的名譽院士名銜，林鄭卻公開形容這些是「虛名」，「虛名」是用在獲別人誇獎時，而不是當對方面形容對方嘉獎等同無用，是不懂打交道。林鄭又指院長用詞是「we hear」、「it was reported」等同「無稽之談」、「道聽塗說」，而英國文化是婉轉為主，再狠再毒都先留餘地三分，這些都是委婉詞，讓你辯解一番，亦免使你難堪。先不論她曾駐倫敦兩三年仍未學懂一二，中國古來文人進諫，都會先兜圈後說教，例如孟子，別人留她面子，她卻先讓院方難堪，何其失禮。

而明明有欠涵養的是林鄭一人，得罪國際的代價卻由香港賠上名字，幫香港割斷國際人脈。儘管中美冷戰非香港一地可扭轉乾坤，但至少可居中斡旋、回應得體，待一切氣氛緩和後，重建關係，對香港以至中國均有利，尤其美國大選中特朗普連任不獲看好。

正如已歿的自由黨創黨主席李鵬飛所說，特首永遠是要站在香港人利益一面，邱局長尚且懂得衝出來說美國抹掉「香港製造」是「指白為黑」，林鄭卻連保護香港名字的原因亦看不見。如果香港這份商譽有個銀碼，恐怕都被一個人敗走一半。

賈文清

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