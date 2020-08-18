受惠於5G用戶增加，中電信（0728）上半年移動ARPU達到44.4元（人民幣，下同），雖較去年同期跌2.5%，但較去年下半年升0.5%，其中5G的ARPU為80.6元，比去年全年的91.9元有所減少，執行副總裁王國權解釋是因為統計方式有變，現在是以每月平均ARPU的總和再除開的方式去計算，此外，因部份5G套餐包含共享流量用戶，故攤薄ARPU利潤；不過，5G用戶屬高端用戶，消費普遍較活躍，有助整體ARPU跌幅在年內收窄。

上半年中電信的5G用戶達到3784萬戶，全年目標是今年淨增1500萬戶移動用戶，其中6000萬至8000萬戶為5G用戶。

另外，就美國可能撤銷中資電訊商在美營運許可，董事長柯瑞文表示，中電信美洲公司在美經營逾10年，一直與當地監管機構保持溝通及合作，遵循當地法規，美洲公司目前經營正常。他續指，美洲公司收入、規模不大，但需保障客戶、投資者的利益，公司正與監管機構保持溝通，密切關注事態發展。

至於華為芯片斷供對中電信設備採購的影響，柯瑞文稱關注華為事件發展，相信對方會採取措施，減少供應鏈影響。而中電信採用多元化的供應渠道，對國內外供應商均持合作開放的態度，採購標準統一。

記者：陳子凌

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