寶龍商業（9909）公布，中期純利按年升66.4%至1.449億元人民幣（下同），每股基本及攤薄盈利為0.234元，派中期息0.1港元。

集團中期收入按年升16%至8.686億元，毛利率29.3%，按年升2.9個百分點，當中商業運營服務毛利率按年升1.8個百分點至31.1%，住宅物業管理服務毛利率按年升9.5個百分點至21.9%，主要由於住宅物業在管面積的不斷擴大，以及住戶合約數目，尤其有關其他增值服務增加。

集團商業運營服務的在管建築面積為700萬平方米，按年升9.4%﹔住宅物業管理服務的在管建築面積為1160萬平方米，按年升9.4%。

集團下半年計劃開業來自集團及合營、聯營企業的項目為11個，集中在9至12月開業，預計建築面積為114.2萬平方米﹔來自獨立第三方的項目2個，分別在11及12月，預計建築面積為21萬平方米。

股份今日曾高見23.05元，收市仍升2.52%，報22.35元。

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