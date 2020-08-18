中美關係緊張，市場氣氛觀望。港股午後曾跌穿上午低位，日中最多跌89點，低見25257點，之後指數回穩，埋單僅升20點或0.08%，報25367點，成交金額1268億元，較上日減少1.46%；國指升39點或0.38%，報10425點。

科技股標青，恒生科技指數收報7196點，升1.71%。騰訊（0700）領軍，收市升1.49%，收報512元，貢獻恒指41點；阿里巴巴（9988）收報252元，升3.79%；美團（3690）曾創上市新高，高見236.6元，收報235元，升7.7%；小米（1810）收報17.24元，升6.42%。京東（9618）績後升勢凌厲，收報265.6元，升9.48%。

傳螞蟻集團最快本月遞交IPO申請，港交所（0388）升0.64%，收報379元。

美國加碼制裁華為，手機設備股全日捱沽，瑞聲（2018）跌2.46%，收報55.4元；舜宇（2382）跌9.45%，收報134.2元，為表現最差藍籌。中興通訊（0763）收報22.9元，跌1.72%；中電信（0728）中期多賺0.3%，收報2.81元，升3.69%。

「黃色概念股」壹傳媒（0282）跌勢未止，收報0.32元，跌12.33%；毛記葵涌（1716）反彈，收報0.71元，升2.9%；彌明生活百貨揚1.42%，報0.215元。

疫情持續，網購股香港電視（1137）受捧，曾創52周高，見8.38元，收報8.15元，升9.1%；經營759阿信屋的CEC國際（0759）收報0.82元，升3.8%。電視廣播（0511） (TVB) 與優酷簽訂戰略合作協議，收報9.09元，升2.13%。

361度（1361）中午放榜，中期純利按年跌17.8%，收報1.12元，升0.9%。

昨日大升的康希諾（6185），集團澄清新冠疫苗第三期臨床試驗尚未入組，收報209.2元，跌4.74%。

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