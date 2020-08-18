恒生（0011）公布，該行與中國平安（2318）屬下的資產管理公司，合作發行首隻聯合品牌基金「恒生平安亞洲收益基金」。

恒生平安亞洲收益基金為混合型基金，主要投資於亞太區 （日本除外）的股票和固定收益產品市場，中國平安資產管理（香港）作為副投資經理。現時暫只向機構投資者銷售，計劃待今年較後時間建立了表現往績後作公開發售。

恒生投資管理董事兼行政總裁李佩珊表示，隨着跨境理財通將會啟動，為大灣區的金融業界創造無限商機，該聯合品牌基金將有助加強為未來發展鋪路。

記者：歐陽偉昉

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