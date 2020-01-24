TVB與優酷簽訂戰略合作協議
文章日期：2020年8月18日 15:25
電視廣播（0511） (TVB) 發稿指，日前與內地三大視頻平台之一的優酷簽訂戰略合作協議，將在影視、綜藝、藝人、電子商貿、串流媒體平台等五大方向全力發展，並進一步在內地建立「新港味泛粵娛樂」產業和市場陣地。
TVB 董事局主席許濤表示，是次合作是基於雙方長久以來在合拍劇及發行的成功。是次戰略合作的目標是共同創造優勢的模塊組合，並為TVB的內容生產和區域市場發展帶來新的增長動力。
是次合作，對TVB而言，在影視領域，將進一步開拓版權開發與發行、劇集及綜藝合拍、合製的空間；藝人方面，將和內地行業資源和市場更加深入互動，大大提升其商業價值；TVB的內容IP和藝人資源更進一步和優酷的平台資源結合，在電商直播等新業務謀求新突破和發展。TVB於今年及來年，發行與合拍內容全面覆蓋內地各大互聯網、 電視及移動通訊平台。TVB指，近300部共6000集TVB經典劇和新劇輸出到優酷、騰訊視頻、愛奇藝、西瓜視頻等各大互聯網平台。
2018年TVB和優酷合作，實現新劇在香港和內地同步播出，更大大加快TVB內容進入內地市場的速度。TVB與優酷是次啟動5部合拍、同步劇集，包括醫療職業劇《白色強人》續集，刻畫香港交通警察的《伙記辦大事》等。
在移動通訊平台方面，TVB於2019 年與內地中國移動（0941）旗下咪咕獨家合作， 播出《包青天再起風雲》、《荷里活有個大老千》、《街坊財爺》等3部共85集的劇集，觸及 3300萬用戶。
記者：陳偉燊
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