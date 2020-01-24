中資旗下BIGO為避國安法 計劃遷至新加坡
文章日期：2020年8月18日 15:05
路透報道，中資旗下BIGO，為擺脫港區國安法限制，計劃將服務器由香港轉移至新加坡。
Bigo 是TikTok同業，受中資背景影響，今年中印邊境衝突後，印度的中國應用程序禁令亦包括Bigo。而同業TikTok遭美國限制，路透引述Bigo一位資深主管指，公司雖未遭到美國當局點名，但公司不希望「被夾在中間」。
負責政府關係事務的副總裁Mike Ong 表示，Bigo 運作「完全獨立於」母公司歡聚集團。
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