亞洲萬里通宣布，為不同業務和規模的企業推出一項以企業對企業為對象的商務夥伴專屬計劃。企業加入成為商務夥伴，便可將里數作為商用獎賞，獎勵其商業客戶和合作夥伴。當客戶與「商務夥伴」公司進行交易，便可從中賺取里數，從而於亞洲萬里通兌換各種精彩獎賞。

亞洲萬里通表示，這個計劃旨在為不同企業提供一個平台，讓彼此聯繫起來，各取所需，找到合適的服務。商務夥伴計劃涵蓋的業務類別廣泛，包括科技平台、電子商務、數碼營銷、汽車租賃、員工福利方案和會展活動。目前已有眾多企業參與此計劃，當中包括阿里巴巴（9988）、AVIS、BENEPANDA、EDENRED、FIMMICK、清域、SHOPLINE和SIXT等等。

記者 陳子凌

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