綜合傳媒報道，舜宇（2382）行政總裁孫泱表示，手機鏡頭目標全年增長12%，手機攝像模組增長12%，車載鏡頭全年出貨量則努力達到按年增長5%。年初公司公布的目標，分別為增長10%、15%及20%，意味除手機鏡頭目標調高，其餘模組、車載鏡頭目標均下調。

孫泱表示，手機鏡頭出貨指引與上半年接近，主因預期大客戶三星的恢復程度較好，但攝像模組則缺少類似大型客戶，目前正積極在越南和印度建立製造基地，服務大型客戶，令兩項業務均衡發展。

孫泱表示，手機鏡頭毛利率上半年受理壓，主因疫情拖累產能利用率，以及手機規格升級不及預期，市場對高端產品需求沒想像中大，下半年疫情情及消費者對高端消費需求難以預計，期望下半年毛利率保持穩定，車載鏡頭毛利率恢復正常。主席葉遼寧表示，預料集團手機攝像頭的平均售價在今年將保持穩定。

天下大亂 如何趁亂取勝? 視像投資研討會Webinar

全球疫情肆虐，中美地緣政治刮起風暴，天下大亂金價暴升，股巿位高勢危？從來有危便有機，亂局下既要懂得守，也可趁亂找到投資好機會！

講者：

香港奧國經濟學院院長 王弼、明報投資版資深主編陸振球

日期：2020年8月20日(星期四)

時間：下午1:00至2:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64594.htm

其他報道

時代中國料全年轉化10個舊改 融資成本可降至6%

傳螞蟻伙寧德時代等成立中國消費金融公司

印度製iPhone 12 傳明年中發布

康希諾澄清新冠疫苗第三期臨床試驗尚未入組

譚仔、三哥提升全線分店防疫措施

中信國際上半年盈利5.12億元 中期息5仙

【選股王】中教入主海南高校後配股 後市仲有冇機會上？

港股僅升38點 美國加碼制裁華為 舜宇受累插近一成 聯通飈11%

361度中期純利跌17.8% 不派息

中電信：中期多賺0.3% 不派息

中鐵建董事長陳奮健逝世 市傳跳樓自殺

蘋果將終止騰訊投資的Epic Games開發商帳戶資格

台晶片股聯發科：華為限制沒有給營運造成重大影響

美國切斷華為獲取晶片渠道 道指跌86點 油價創5個月高