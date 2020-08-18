舜宇上調手機鏡頭目標 下調模組、車載鏡頭目標
文章日期：2020年8月18日 13:41
綜合傳媒報道，舜宇（2382）行政總裁孫泱表示，手機鏡頭目標全年增長12%，手機攝像模組增長12%，車載鏡頭全年出貨量則努力達到按年增長5%。年初公司公布的目標，分別為增長10%、15%及20%，意味除手機鏡頭目標調高，其餘模組、車載鏡頭目標均下調。
孫泱表示，手機鏡頭出貨指引與上半年接近，主因預期大客戶三星的恢復程度較好，但攝像模組則缺少類似大型客戶，目前正積極在越南和印度建立製造基地，服務大型客戶，令兩項業務均衡發展。
孫泱表示，手機鏡頭毛利率上半年受理壓，主因疫情拖累產能利用率，以及手機規格升級不及預期，市場對高端產品需求沒想像中大，下半年疫情情及消費者對高端消費需求難以預計，期望下半年毛利率保持穩定，車載鏡頭毛利率恢復正常。主席葉遼寧表示，預料集團手機攝像頭的平均售價在今年將保持穩定。
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