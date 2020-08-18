時代中國（1233）上半年的城市更新項目並無收入貢獻，但集團主席岑釗雄指出，雖然上半年無舊改轉化影響了業績，預計將有10個項目於今年轉化，面積約200萬平方米、貨值約700億元人民幣（下同）。目前集團於大灣區七個城市擁有150個項目，單計深圳已有5個，包括舊村、舊廠改造都有。

他指，收購土地時亦會優先考慮把自家負責的舊改項目買回來，上述的10個舊改轉化項目，原預算上半年有4個項目落地，但由於疫情影響到手續，最終6月才正式掛牌，延至7月份已完成落地，故帶來一定延後。雖然集團亦有參與公開招拍掛，但由於相當一部分與投資預算不匹配，故無拿下該批項目。但截至七月份買地金額已達240億元，貨值達600億元，土儲質量優秀且價格較好。

岑釗雄補充指，舊改的延後亦是導致毛利下降原因之一，其次是上半年的結轉貨值都來自毛利較低的的區域，加上為疫情的尾貨做了折扣安排均影響了中期毛利。

集團中期毛利按年減少22.5%至40.218億元，毛利率亦由32.5%降至26.9%。時代中國上半年核心淨利潤按年增1.3%至18.299億元，純利按年減3.6%至15.366億元，每股基本及攤薄盈利為0.79元，不派中期息。

此外，岑釗雄表示，今年受疫情影響令到2至3月銷售停擺，但有信心完成年初800億元的目標。至於融資成本方面，集團的加權平均融資成本約7.4%，他表示尚未反映真實成本，因為集團利用了今年債務集中到期將債務大量置換。當中包括為80億元境內人民幣債進行置換，利息下降了2.7%，令成本由7%降至5%，而香港的美元銀團亦降了1%，故整體時代中國的融資成本非常有機會可以去到6%左右。

績後的時代中國走弱，今日早市曾低見13.02元，早市收報13.3元，跌4.45%。

記者：方楚茵

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