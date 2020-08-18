譚仔、三哥提升全線分店防疫措施
文章日期：2020年8月18日 12:48
本港疫情持續，重創了本港餐飲業，不過譚仔同譚仔三哥齊齊出招務求令食客安心。當中譚仔三哥米線就公布，員工將化身「三哥姐姐俠」，提升全線分店防疫措施，員工會陸續換上三重防護裝備，亦增設「清潔伊伊」，加強對顧客及員工的防護，希望各位顧客食得安心又放心。
據指，三哥員工將帶上一次性外科口罩外，再加上一層防水布口罩和面罩，三重防護覆蓋整個面部，進一步減低病毒傳播風險，仲有自家設計的防水布口罩印上三哥姐姐名句「忍唔忍野?（飲唔飲嘢）」，而留意其FB消息，就有機會獲取該個三哥特製防水布口罩。
至於譚仔除了延續現時的外賣加配優惠，更為顧客準備防疫物資，進一步提升防疫裝備，為食客設計可重用口罩收納膠套，只要幫襯外賣自取，就可獲得口罩膠套一個啦。
記者：方楚茵
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