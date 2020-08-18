康希諾生物（6185）中午公告表示，留意到有部分媒體有關重組新型冠狀病毒疫苗（Ad5-nCoV）進展的報道，為免令股東及投資者產生誤導，因此作出澄清。

公司指，有關其與中國人民解放軍軍事科學院軍事醫學研究院聯合申請的新冠疫苗專利，於8月11日獲授予發明專利權通知書，疫苗的第二期臨床試驗已完成，公司目前正與多個國家聯繫，計劃盡快推動疫苗的國際多中心第三期臨床試驗；不過截至今日為止，第三期臨床試驗尚未入組。

康希諾生物半日收報213.8元，跌2.64%。此前有報道稱，公司即將於沙特阿拉伯展開第三期的臨床實驗，測試對象達5000多人。

記者：陳子凌

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