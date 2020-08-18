恒指升38點，收報25385點，成交金額652億元。納指升1%創新高，港股科技股指數跟隨，昨日強勢的中資金回落。美團（3690）未能染藍反而更強，今早升近6%創新高，京東（9618）業績全方位勝預期，股價大升近7%。金蝶（0268）反彈升4%，微盟（2013）業績略勝預期，但股價反應則一般。

現階段，簡單策略以強勢科技股為主，再短線炒作回升的舊經濟股。前者以美團和京東為主，一來業績亮麗，二來幾乎沒有海外業務，被制裁風險低。舊經濟股則有點要看運氣，因為所有板塊都便宜，誰能跑出很不好說，大家都看淡金融、石油、電訊，但就是電訊股跑出，聯通（0762）再升11%。

中教控股（0839）此前宣布收購斥資13.5億元（人民幣，下同），收購海南經濟學院60%權益，並已於8月7日與賣方訂立協議。消息公布後，股價一度創新高見17.32元，但其後再進行配股，以每股15.5元配售1.3億股，集資20億元以應付收購。

中教本身財政狀況略為緊張，淨流動資產不多，尚有20億元銀行貸款和20億元可換股債券未償還，收購能力較弱，若再遇到理想項目，往後很可能要進一步配股應付。此外，因為大股東在近期配股前持股接近75%的上限，也有誘因增加市場流通量。

今早個別同業如宇華（6169）成功破頂，有助刺激教育板塊氣氛。中教今早略為跌穿配股價，若能守住，有機會再度炒上。

張兆聰

明報首席評論員