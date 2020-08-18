本港股市半日窄幅上落，曾跌過79點，低見25267點，之後指數回穩，半日僅升38點或0.15%，報25385點，成交金額652億元；國指升54點或0.52%，報10440點。

恒生科技指數收報7127點，升0.75%。ATMX向上，騰訊（0700）領漲大市，升1.39%，收報511.5元，貢獻恒指38點。美國無意制裁阿里巴巴（9988），半日收報248.8元，升2.47%；美團（3690）曾創上市新高，見232元，收報230.8元，升5.77%；小米（1810）收報16.72元，升3.21%。京東（9618）次季業績佳兼獲大行唱好，收報259元，升6.76%。

5G概念帶動下，聯通（0762）目標至年底達到37萬個5G基站，該股半日大升11.05%，收報6.53元，是升幅最大的藍籌。

美國列38間華為附屬公司入黑名單，手機設備股捱沽。瑞聲（2018）跌4.14%，收報54.45元；舜宇（2382）跌9.18%，收報134.6元，是表現最差藍籌；中興（0763）收報22.75元，跌2.36%；主要客戶為華為的中國軟件國際（0354）報5.46元，升0.92%。

油價向上，三桶油個別發展。石油股方面，中海油（0883）升0.78%，收報9.04元；中石油（0857）升0.36%，收報2.78元；中石化（0386）跌0.83%，收報3.58元。

疫情持續，零售股續受惠。下周四公布業績的香港電視（1137）創52周高，高見8.26元，收報8.24元，升10.31%；經營759阿信屋的CEC國際（0759）收報0.85元，升7.59%；日清食品（1475）收報8.2元，升1.61%；維他奶（0345）收報28.4元，升1.43%。

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