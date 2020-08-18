中鐵建董事長陳奮健逝世 市傳跳樓自殺
文章日期：2020年8月18日 11:51
中鐵建（1186）今早公告，集團董事長兼黨委書記陳奮健於星期日（16日）不幸逝世，集團指目前生產經營情況一切正常，將在合理可行情況下盡快委任接替的適當人選。
中鐵建未有披露陳奮健突然離世的原因，但微博有網民引述知情人士指，陳奮健是於前晚在北京德勝門附近的新橋飯店17樓跳下身亡。
根據中鐵建官網，6月下旬24日國資委派出巡視組巡視中鐵建工作並接受信訪，為期兩個月，受理信訪時間截止到8月15日，正好是陳奮健離世前一天。
陳奮健兩年前從中交建（1800）調任至中鐵建。據內媒《澎湃新聞》報道，其最後一次公開活動是上星期四（13日）於河北雄安新區會見相關負責人。
受董事長離世消息影響，中鐵建開市後股價一直下挫，現報6.53元，跌4.5%。
記者：陳子凌
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