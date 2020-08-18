Epic Games與蘋果的爭執再有新進展，蘋果將終止 Epic Games 開發商帳戶資格，意味Epic Games 無法再發布新遊戲，也不能更新現有的遊戲。

Epic Games表示，蘋果計劃在8月28日後取消其應用程式開發商身分，Epic所有遊戲(目前僅餘一款)都必須從 App Store 移除，而 Epic Games 供其他開發者使用的軟體「虛幻引擎」(Unreal Engine)亦受到威脅。

Epic 律師在一份文件中表示，蘋果切斷 Epic 對所有開發工具的權限，包括虛幻引擎，而蘋果從未表示該軟體違反任何政策。Epic Games稱，正尋求一種能夠「維持現狀」的禁制令，以繼續在 App Store 出售 Fortnite 等其他應用程式。

早前，騰訊（0700）有份投資的Epic Games自家遊戲《要塞英雄》《Fortnite Battle Royal）遭美國蘋果公司從App Store下架。蘋果解釋，Epic Games繞過蘋果App Store，在遊戲內引入另一個付款平台為遊戲充值，違反蘋果 App Store付款規定，故決定將其移除。此外，由於《要塞英雄》同樣繞過Google Play收費，Google亦同時將其下架，惟Android用家尚可以透過Epic的官方商店下載。

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