1個月HIBOR無升跌 續於0.3厘以下水平
文章日期：2020年8月18日 11:31
港元拆息個別發展。與樓按相關的1個月HIBOR無升跌，報0.22857厘，續於0.3厘以下水平徘徊。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.22點子至0.05196厘；1星期HIBOR跌0.07點子至0.11732厘；2星期HIBOR無升跌0點子至0.16446厘。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.14點子至0.44429厘；6個月期HIBOR無升跌0點子至0.64875厘；12個月期HIBOR跌0.5點子至0.895厘。
港元現報7.7502元，升值3點子。
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