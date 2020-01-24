港元拆息個別發展。與樓按相關的1個月HIBOR無升跌，報0.22857厘，續於0.3厘以下水平徘徊。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.22點子至0.05196厘；1星期HIBOR跌0.07點子至0.11732厘；2星期HIBOR無升跌0點子至0.16446厘。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.14點子至0.44429厘；6個月期HIBOR無升跌0點子至0.64875厘；12個月期HIBOR跌0.5點子至0.895厘。

港元現報7.7502元，升值3點子。

天下大亂 如何趁亂取勝? 視像投資研討會Webinar

全球疫情肆虐，中美地緣政治刮起風暴，天下大亂金價暴升，股巿位高勢危？從來有危便有機，亂局下既要懂得守，也可趁亂找到投資好機會！

講者：

香港奧國經濟學院院長 王弼、明報投資版資深主編陸振球

日期：2020年8月20日(星期四)

時間：下午1:00至2:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64594.htm

其他報道

京東次季業績搶鏡 漲近9%見逾1個月高位 高盛上調其目標價16%

甲骨文加入競購TIKTOK美國業務

白宮幕僚長：特朗普已考慮禁用更多中國應用程式

李克強重申不搞大水漫灌

波音再向員工開刀 通過第二輪自願遣散方案

美國商務部長羅斯：無意對阿里巴巴採取任何正式行動

鬥魚虎牙成立特別委員會 評估騰訊合併提案

Tesla馬斯克身家升至全球第四

WeChat面臨被封殺 騰訊聘前美財政部法律顧問進行遊說

滬深三大指數高開 人行開展千億元人幣逆回購

港股高開123點 騰訊領軍 京東績優高開逾半成