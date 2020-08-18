台晶片股聯發科：華為限制沒有給營運造成重大影響
文章日期：2020年8月18日 11:18
美國再封殺華為多間公司，限制華為取得晶片的渠道，一度成為華為購買晶片後路的台股聯發科表示，美國出口管制規則變化，對公司短期營運狀況無重大影響
聯發科發公布指，公司一向遵循全球貿易相關法令規定，正密切關注美國出口管制規則的變化，並諮詢外部法律顧問，即時取得最新規定進行法律分析，以確保相關規則之遵循。根據現有資訊評估，對公司短期營運狀況無重大影響。
早前美國出招已引發台積電停收華為新單，並指9月15日以後將不再向華為供貨。
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